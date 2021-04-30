Иосиф Пригожин заступился за девушку, оставшуюся без глаза

Иосиф Пригожин поддержал молодую жительницу Санкт-Петербурга, которая пострадала от действий владельца отеля, в котором она работает администратором.

Нетрезвый 36-летний мужчина вооружился огнестрельным оружием и стал палить в стену. Осколок от стены отскочил и угодил девушке в глаз. Пострадавшая вызвала полицию и скорую помощь.

Девушку срочно госпитализировали, однако орган зрения спасти не удалось. Молодая женщина осталась слепа на один глаз. Осколок остановился в нескольких сантиметрах от мозга.

Продюсер не смог пройти мимо вопиющего случая несправедливости, его возмутил данный инцидент.

"Этот человек совершил преступление. Он должен быть наказан — строго наказан! Конечно же я сочувствую девочке и семье этой девушки. Назвать это просто преступлением нельзя. Негодяйский поступок. Я поддерживаю девушку. Я презираю этого человека, потому что он переступил черту!" — объяснил Иосиф Игоревич в интервью Пятому каналу.

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