Анастасия Волочкова показала редкий архивный снимок

Звёзды российского шоу-бизнеса любят выкладывать в своих аккаунтах архивные фотографии. Балерина Анастасия Волочкова тоже не стала исключением: она опубликовала снимок, который был сделан в конце 90-х годов.

"Не помню, сколько мне лет на этом фото… Есть у меня друзья, которые сохраняют архивные фото", — подписала редкий кадр звезда.

Скорее всего, снимок был сделан в рамках профессиональной фотосессии. На нём Волочкова запечатлена в длинном чёрном платье с крестом на шее.

Экс-прима Большого театра закрыла комментарии к публикации, поэтому пользователи не смогли поделиться своими впечатлениями от фото.

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