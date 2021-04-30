Анита Цой рассказала о смерти матери

29 апреля в семье певицы случилось несчастье — из жизни ушла мама Аниты, Элоиза Санхымовна.

О своём горе артистка рассказала в Instagram-аккаунте. Подробности потери близкого человека исполнительница не сообщает.

"15.07.1944 — 29.04.2021", — лаконично написала Анита в своём микроблоге.

Скорбную весть она сопроводила видео, на котором одна за другой сменяются трогательные фотографии из семейного архива.

Известно, что мама артистки серьёзно болела. Женщине довелось немало пережить в своей жизни, в том числе расставание с отцом Аниты.

"Я увидела изрядно постаревшую женщину с лицом серого цвета, в которой не узнала свою маму. Увидела человека с потухшими глазами, который не мог сидеть, не мог говорить — привезли овоща. Это была не моя мама вообще", — цитирует слова певицы "СтарХит".

Недавно скончался и отец Аниты Цой, с которым артистка так и не смогла наладить отношения после того, как он ушёл из семьи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.