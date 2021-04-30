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Анастасия Макеева заявила, что готова бороться за свою любовь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Артистка помолвлена с многодетным отцом Романом Мальковым. За то, что Макеева увела мужчину из семьи, против неё развернули настоящую травлю в Сети.

Анастасия Макеева заявила, что готова бороться за свою любовь

Женщина стойко переносит нападки, отмечая, что любовь даёт ей силы справиться со всем негативом. Анастасия открыто заявляет о своей любви к Малькову.

"Я люблю тебя, Роман! Ты лучший мужчина во Вселенной! Если мне предложат вернуть всё назад, чтобы поставить перед выбором: отказаться от тебя или пройти весь этот ад снова, отвечу — готова пройти! Тысячу раз! Даже если против меня будет весь мир. Я буду рядом!" — цитирует слова 39-летней артистки "СтарХит".

Жена Романа Светлана рассказала о том, что предшествовало уходу мужа из семьи.

"Я подозревала, что муж с ней общается, потому что он стал часто оставлять комментарии под её фото. Я прямо спросила, что происходит, но он сделал вид, что не понимает, о чем я.

После Макеева опубликовала видео, на котором Рома душевно проводит время в её компании, поёт песни, веселится. Потом он написал смс, в котором всё рассказал.

Я пыталась связаться с Ромой, поговорить, но он не брал трубку. Тогда я попробовала поговорить с Анастасией, а она заявила, что никакого романа нет, якобы он просто строит ей дачу", — рассказала Светлана "СтарХиту".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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