Ведущий шоу "Вечерний Ургант" прокомментировал известие о том что Роскомнадзор собирается заблокировать сайт для взрослых в нашей стране из-за нарушений российского законодательства.
В ответ на данную новость звезда ТВ посоветовал ведомству замедлить сервис.
Ивану Урганту и Дмитрию Хрусталёву показалось смешным то, что Роскомнадзор обнаружил нарушения только в нескольких роликах, размещённых на безнравственном ресурсе.
"А я Роскомнадзору доверяю, честно говоря. Я знаю их подход к делу, то, как они взвешенно принимают решения. Они посмотрели всё, и не один раз", — предположил шоумен.
Ведущий уверен, что блокировка сайта накануне длительных выходных — мера чрезмерно строгая. Ургант убеждён, что можно обойтись более мягкими мерами против Pornhub.
"Давайте как бы и нашим, и вашим (кстати, это хорошее название для фильма). Давайте замедлим сайт? Роскомнадзор, замедляйте сайт!" — призвал Иван Андреевич.
Ранее Роскомнадзор провёл проверку нескольких роликов на Pornhub, заподозрив портал в нарушении российских законов.
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