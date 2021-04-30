Ургант рекомендовал замедлить Pornhub в России

Ведущий шоу "Вечерний Ургант" прокомментировал известие о том что Роскомнадзор собирается заблокировать сайт для взрослых в нашей стране из-за нарушений российского законодательства.

В ответ на данную новость звезда ТВ посоветовал ведомству замедлить сервис.

Ивану Урганту и Дмитрию Хрусталёву показалось смешным то, что Роскомнадзор обнаружил нарушения только в нескольких роликах, размещённых на безнравственном ресурсе.

"А я Роскомнадзору доверяю, честно говоря. Я знаю их подход к делу, то, как они взвешенно принимают решения. Они посмотрели всё, и не один раз", — предположил шоумен.

Ведущий уверен, что блокировка сайта накануне длительных выходных — мера чрезмерно строгая. Ургант убеждён, что можно обойтись более мягкими мерами против Pornhub.

"Давайте как бы и нашим, и вашим (кстати, это хорошее название для фильма). Давайте замедлим сайт? Роскомнадзор, замедляйте сайт!" — призвал Иван Андреевич.

Ранее Роскомнадзор провёл проверку нескольких роликов на Pornhub, заподозрив портал в нарушении российских законов.

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