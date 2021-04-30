С Григория Лепса пытаются взыскать более 55 миллионов рублей

Иск на крупную сумму поступил в Арбитражный суд Москвы.

Судебные органы приняли к рассмотрению иск более чем на 55 млн руб. к именитому артисту Григорию Лепсу.

Претензии к исполнителю хита "Рюмка водки на столе" предъявляет компания "Тоталойл", занимающаяся торговлей топливом.

Организация находится в состоянии банкротства. Согласно материалам суда, иск подан к Григорию Викторовичу Лепсверидзе (настоящее имя артиста).

"Судья Олеся Дубовик, рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления истца ООО "Тоталойл" к ответчику/заинтересованному лицу ИП Лепсверидзе Г. В. о взыскании 55 млн 110 тыс. 57 руб. 37 коп. и приложенные к исковому заявлению документы, установил, что исковое заявление подано с соблюдением требований и определил принять исковое заявление от 14 апреля 2021 года, поступившее через канцелярию суда 16 апреля 2021 года, и возбудить производство по делу", — написано в определении суда.

Представитель Григория Лепса Владимир Урюпин объяснил, что не в курсе судебных разбирательств Григория Викторовича.

"Понятия не имею, о чем вы говорите", — отметил Урюпин в интервью Агентству городских новостей "Москва".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.