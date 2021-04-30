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Елена Ваенга отчитала водителя за непочтительное отношение

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Елена Ваенга опубликовала в своём Instagram видео, на котором критикует водителя такси - женщину по имени Марина. Исполнительнице хита "Снова стою одна" не понравилось, что та обратилась к ней не на Вы.

Елена Ваенга отчитала водителя за непочтительное отношение

Видео артистка опубликовала под хэштегами "#яндекстакси" и "#маринахамит"

— Почему Вы так со мной разговариваете? Вы водитель машины и так со мной разговариваете. Что значит — едем? Почему Вы со мной не на Вы? — строго интересуется певица.

— Простите пожалуйста, Елена Анакондовна, — смиренно отвечает Марина.

— Ровно вези меня! — скомандовала исполнительница.

После этого две женщины рассмеялись. Стало понятно, что певица так шутит, однако не все поняли юмор.

"Не нравится! Пересядь на другую машину! Сказать нужно было! И всё!" — вступились за представителя сферы услуг фолловеры.

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Елена Ваенга. ПРЕМЬЕРА ПЕСНИ 2021!
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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