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Скончалась супруга актёра Кирка Дугласа

Шоу-бизнес » Зарубежный

Жена американского артиста Кирка Дугласа, продюсер Энн Байденс умерла на 103-м году жизни. 

Скончалась супруга актёра Кирка Дугласа

Скорбное известие сообщил пасынок долгожительницы — актёр Майкл Дуглас.

"Она была для меня больше, чем просто мачехой. У нас сложились очень тёплые отношения", — передаёт слова Майкла Дугласа "СтарХит".

Энн Байденс дожила до своего дня рождения. 23 апреля женщине исполнилось 102 года.

Её именитый супруг, известный по культовой роли Спартака в одноименном фильме режиссера Стэнли Кубрика, ушёл из жизни 5 февраля 2020 года в возрасте 103 лет.

Дуглас и Байденс были женаты 65 лет. Женщина воспитала детей актёра от первого брака — Майкла и Джоэля. У звёздной пары позже родились общие сыновья — Питер и Эрик.

Кирк Дуглас был трижды номинирован на премию "Оскар". Вожделённую для всех артистов награду он получил "за 50 лет творческих и моральных усилий в кинематографическом сообществе".

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Кирк Дуглас и Энн Байденс. Ему 102, ей - 100, вместе уже 65 лет
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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