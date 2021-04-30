Жена американского артиста Кирка Дугласа, продюсер Энн Байденс умерла на 103-м году жизни.
Скорбное известие сообщил пасынок долгожительницы — актёр Майкл Дуглас.
"Она была для меня больше, чем просто мачехой. У нас сложились очень тёплые отношения", — передаёт слова Майкла Дугласа "СтарХит".
Энн Байденс дожила до своего дня рождения. 23 апреля женщине исполнилось 102 года.
Её именитый супруг, известный по культовой роли Спартака в одноименном фильме режиссера Стэнли Кубрика, ушёл из жизни 5 февраля 2020 года в возрасте 103 лет.
Дуглас и Байденс были женаты 65 лет. Женщина воспитала детей актёра от первого брака — Майкла и Джоэля. У звёздной пары позже родились общие сыновья — Питер и Эрик.
Кирк Дуглас был трижды номинирован на премию "Оскар". Вожделённую для всех артистов награду он получил "за 50 лет творческих и моральных усилий в кинематографическом сообществе".
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