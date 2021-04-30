Скончалась супруга актёра Кирка Дугласа

Жена американского артиста Кирка Дугласа, продюсер Энн Байденс умерла на 103-м году жизни.

Скорбное известие сообщил пасынок долгожительницы — актёр Майкл Дуглас.

"Она была для меня больше, чем просто мачехой. У нас сложились очень тёплые отношения", — передаёт слова Майкла Дугласа "СтарХит".

Энн Байденс дожила до своего дня рождения. 23 апреля женщине исполнилось 102 года.

Её именитый супруг, известный по культовой роли Спартака в одноименном фильме режиссера Стэнли Кубрика, ушёл из жизни 5 февраля 2020 года в возрасте 103 лет.

Дуглас и Байденс были женаты 65 лет. Женщина воспитала детей актёра от первого брака — Майкла и Джоэля. У звёздной пары позже родились общие сыновья — Питер и Эрик.

Кирк Дуглас был трижды номинирован на премию "Оскар". Вожделённую для всех артистов награду он получил "за 50 лет творческих и моральных усилий в кинематографическом сообществе".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.