Валерия вспомнила главный скандал шоу "Маска"

Члены жюри до сих пор жалеют о своём непростительном заблуждении.

Валерия

Самый "трагический" момент на популярном телевизионном проекте связан с разоблачением певицы Азизы.

Если другие исполнители, скрывающиеся за забавными масками, воспринимали свой уход достаточно спокойно, то эмоции Азизы глубоко врезались в память жюри и зрителей.

Маску Пингвина Азиза сняла со слезами на глазах. Певица могла дойти до финала, однако Филипп Киркоров настоял на разоблачении, будучи уверенным, что за личиной нелетающей морской птицы прячется Анита Цой.

Азиза

О главных интригах шоу рассказала певица Валерия, которая является членом жюри оригинального проекта.

"У каждого из членов жюри есть версии, кто скрывается под той или иной маской. Я была на 100 процентов уверена, что Пингвин — Анита Цой. И не только я. Многие мои коллеги были уверены в этом. А оказалось, что там — Азиза. Мы все были в полном шоке", — цитирует слова Валерии "Собеседник".

После этого случая члены жюри с опаской стали делать предположения о том, кто из звёзд перед ними выступает.

Для того, чтобы не сделать очередной промах, исполнительница тщательно готовится к шоу.

"Я изучаю биографии артистов, слушаю их музыку, если появляется какая-то новая версия. Стараюсь всё приспособить к подсказкам, которые есть, и понять, насколько совпадает тот или иной персонаж. Я переслушала музыкальный материал всех, кого хотя бы раз упоминали в проекте", — отметила супруга Иосифа Пригожина.

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