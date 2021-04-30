Члены жюри до сих пор жалеют о своём непростительном заблуждении.
Самый "трагический" момент на популярном телевизионном проекте связан с разоблачением певицы Азизы.
Если другие исполнители, скрывающиеся за забавными масками, воспринимали свой уход достаточно спокойно, то эмоции Азизы глубоко врезались в память жюри и зрителей.
Маску Пингвина Азиза сняла со слезами на глазах. Певица могла дойти до финала, однако Филипп Киркоров настоял на разоблачении, будучи уверенным, что за личиной нелетающей морской птицы прячется Анита Цой.
О главных интригах шоу рассказала певица Валерия, которая является членом жюри оригинального проекта.
"У каждого из членов жюри есть версии, кто скрывается под той или иной маской. Я была на 100 процентов уверена, что Пингвин — Анита Цой. И не только я. Многие мои коллеги были уверены в этом. А оказалось, что там — Азиза. Мы все были в полном шоке", — цитирует слова Валерии "Собеседник".
После этого случая члены жюри с опаской стали делать предположения о том, кто из звёзд перед ними выступает.
Для того, чтобы не сделать очередной промах, исполнительница тщательно готовится к шоу.
"Я изучаю биографии артистов, слушаю их музыку, если появляется какая-то новая версия. Стараюсь всё приспособить к подсказкам, которые есть, и понять, насколько совпадает тот или иной персонаж. Я переслушала музыкальный материал всех, кого хотя бы раз упоминали в проекте", — отметила супруга Иосифа Пригожина.
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