Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёные установили, что интеллект животного не зависит от размера мозга
Минэнерго предлагает запретить экспорт бензина на три месяца
COVID-19 "взламывает" иммунитет человека
Xiaomi вплотную приблизилась к Apple на рынке смартфонов
"Делимся нашей радостью": Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребёнка
Юбилей пяти манежей: Путин поздравил Большой московский цирк
РКН дал Twitter время до 15 мая удалить запрещённый контент
Самолёт "Москва-Брюссель" вернулся в Шереметьево
Франция назвала условие открытия границ для туристов

Догилева обиделась на режиссёров, которые её не домогались

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда фильма "Блондинка за углом" поразмышляла на тему харассмента в кинематографической среде, интерес к которой пробудила Елена Проклова, затронувшая в своём интервью щекотливую тему.

Догилева обиделась на режиссёров, которые её не домогались

Татьяна Догилева поделилась своим опытом работы с режиссёрами, отметив для себя досадное обстоятельство.

По словам народной артистки России, её коллеги-актрисы рассказывали ей о своих обидах, вызванных тем, что их лишали роли из-за того, что они отвергли ухаживания режиссёров.

Догилеву удивило то, что ни один из кинодеятелей никогда не предлагал ей интимные отношения в обмен на роли.

"Верите или нет, мне некоторые подружки рассказывали, что им не дали роль, потому что они отказали режиссёру. Я даже обижалась, думала: что же меня никто не из режиссёров не домогается?" — сказала Догилева в интервью "Собеседнику".

Мнение публики по поводу откровений Прокловой разделились. Дискуссии на эту тему продолжаются до сих пор.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Дифирамб / Татьяна Догилева, актриса, режиссер, писатель, народная артистка // 11.10.20
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Средний размер автокредита впервые превысил 1 млн рублей
Догилева обиделась на режиссёров, которые её не домогались
США, КНР и Россия готовятся к Первой космической войне?
Как перед вторжением: США отзывают граждан из России
Учёные установили, что интеллект животного не зависит от размера мозга
"Достали": чем обусловлена жесткая позиция России
Галкин показал Пугачёву без макияжа во время семейного ужина
Минэнерго предлагает запретить экспорт бензина на три месяца
COVID-19 "взламывает" иммунитет человека
Xiaomi вплотную приблизилась к Apple на рынке смартфонов
Популярное
Мир. Новости мира
"Запретить почти всё": создан список недружественных стран

В России составили список стран, недружественных РФ. В него ожидаемо входят США, Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания... 

"Запретить почти всё": создан список недружественных стран
"Петров и Боширов": СМИ выяснили, кто взорвал самолёт президента Польши
Евросоюз
"Петров и Боширов": СМИ выяснили, кто взорвал самолёт президента Польши
Российский шоу-бизнес
Галкин показал, как проводит весенние огородные работы с детьми
Мир. Новости мира
Десятки вместо тысяч: почему Чехия остановила изучение "Спутника V"
Любовь Степушова Посол Германии на Украине о марше СС "Галичина": это хорошие фашисты Любовь Степушова Игорь Буккер Первым грин-карту в США получил снежный человек Игорь Буккер Василий Амирджанов Лавров рассказал о генетическом коде россиян Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
"Пока я президент": Вучич сделал заявление по санкциям против РФ
Мир. Новости мира
Белорусская власть одумалась: идет работа над ошибками
Адвокат семьи Баталовых рассказал об оправданиях Дрожжиной в суде
Российский шоу-бизнес
Адвокат семьи Баталовых рассказал об оправданиях Дрожжиной в суде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников