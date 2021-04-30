Догилева обиделась на режиссёров, которые её не домогались

Звезда фильма "Блондинка за углом" поразмышляла на тему харассмента в кинематографической среде, интерес к которой пробудила Елена Проклова, затронувшая в своём интервью щекотливую тему.

Татьяна Догилева поделилась своим опытом работы с режиссёрами, отметив для себя досадное обстоятельство.

По словам народной артистки России, её коллеги-актрисы рассказывали ей о своих обидах, вызванных тем, что их лишали роли из-за того, что они отвергли ухаживания режиссёров.

Догилеву удивило то, что ни один из кинодеятелей никогда не предлагал ей интимные отношения в обмен на роли.

"Верите или нет, мне некоторые подружки рассказывали, что им не дали роль, потому что они отказали режиссёру. Я даже обижалась, думала: что же меня никто не из режиссёров не домогается?" — сказала Догилева в интервью "Собеседнику".

Мнение публики по поводу откровений Прокловой разделились. Дискуссии на эту тему продолжаются до сих пор.

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