Звезда фильма "Блондинка за углом" поразмышляла на тему харассмента в кинематографической среде, интерес к которой пробудила Елена Проклова, затронувшая в своём интервью щекотливую тему.
Татьяна Догилева поделилась своим опытом работы с режиссёрами, отметив для себя досадное обстоятельство.
По словам народной артистки России, её коллеги-актрисы рассказывали ей о своих обидах, вызванных тем, что их лишали роли из-за того, что они отвергли ухаживания режиссёров.
Догилеву удивило то, что ни один из кинодеятелей никогда не предлагал ей интимные отношения в обмен на роли.
"Верите или нет, мне некоторые подружки рассказывали, что им не дали роль, потому что они отказали режиссёру. Я даже обижалась, думала: что же меня никто не из режиссёров не домогается?" — сказала Догилева в интервью "Собеседнику".
Мнение публики по поводу откровений Прокловой разделились. Дискуссии на эту тему продолжаются до сих пор.
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