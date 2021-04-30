Галкин показал Пугачёву без макияжа во время семейного ужина

Максим Галкин радует публику семейным видео-контентом. На этот раз юморист рассекретил вкусовые пристрастия всей звездной семьи.

Благодаря активности пародиста в социальных сетях поклонники Аллы Пугачёвой имеют возможность увидеть, как живёт легендарная исполнительница.

Чаще всего героями Instagram-историй Галкина становятся наследники звёздной четы — Гарри и Лиза.

Появление в кадре Аллы Борисовны — настоящий подарок для интернет-аудитории.

Алла Пугачёва

Фолловеры с жадностью ловят каждое видео, на котором фигурирует знаменитая певица. В очередной раз супруг Примадонны порадовал подписчиков, показав как Примадонна ужинает в домашнем халате и без макияжа.

Из видео стало понятно, что Гарри предпочитает макароны с перцем, а вот Лиза любит есть пищу без добавок.

На вопрос о том, что любит Алла Борисовна, Галкин получил простой и доходчивый ответ.

"Я люблю орешки!" — призналась звезда и на несколько секунд попала в видеоролик супруга.

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