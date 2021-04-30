"Делимся нашей радостью": Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребёнка

Актриса и жена знаменитого российского фигуриста Ильи Авербуха Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками новостью о своей беременности. Для Авербуха, у которого уже есть 16-летний сын от первого брака, это будет второй ребёнок.

"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга", — написала она на своей странице в Instagram.

На своей странице в социальной сети Авербух опубликовал видео, на кадрах которого Лиза выглядит очень счастливой в его объятиях.

Напомним, что Арзамасова и Авербух поженились в декабре 2020 года. Пара не устраивала шумного торжества по этому поводу.

После свадебной церемонии, которая состоялась в одном из московских ЗАГСов звезда "Папиных дочек" поблагодарила всех, кто поздравил её после бракосочетания.

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