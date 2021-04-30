Вынесен обвинительный приговор по делу о смерти актёра Марьянова

47-летний актёр скончался в одном из подмосковных реабилитационных центров, в который попал из-за алкогольной зависимости.

Обстоятельства смерти Дмитрия Марьянова показались поклонникам подозрительными. Сотрудников Подмосковного реабилитационного центра "Феникс" обвиняли в том, что они не оказали актёру своевременную медицинскую помощь.

Это дело стало предметом уголовного расследования. После длительных разбирательств состоялся суд, в котором был вынесен приговор директору учреждения Оксане Богдановой, которая всё это время находилась под подпиской о невыезде.

Руководителю учреждения, в котором проявили халатность, дали три года условно.

Вдова Марьянова Ксения Бик все четыре года судилась с родственниками актёра за наследство. В итоге имущество Марьянова было поделено среди близких артиста.

Ксения Бик ответила на вопросы журналистов перед началом судебного заседания.

— Я жду справедливый приговор. Какой? Это пусть суд решает, — заявила вдова журналистам. — Как складываются ваши отношения с сыном Марьянова? Он все ещё обвиняет вас в том, что это именно вы отправили отца в "Феникс"? — От него я таких обвинений никогда не слышала. А какие отношения? Мы не общаемся. Встречаемся только в судах, — цитирует слова вдовы артиста "Комсомольская правда".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.