Лев Лещенко признался, что не страдает из-за бездетности

Первая супруга певца Алла Абдалова признавалась, что сделала несколько абортов, так как не чувствовала внимания со стороны мужа. Во втором браке с Ириной Багудиной Лещенко не против был стать отцом, но супруги так и остались без наследников.

Ирина Багудина объясняла, что ей не удалось испытать счастье материнства из-за серьёзных проблем со здоровьем.

Для жены исполнителя бездетность стала серьёзным испытанием, тогда как Лев Валерьянович давно смирился с тем, что не продолжит свой род.

"Мы с Ирой принимали усилия, чтобы стать родителями, но тогда медицина была примитивной и не такой организованной, как сейчас. Не получалось… Я понимал, что это проблема, которую нам надо вместе преодолеть, и мы сделали это. Ничуть не расстраиваюсь, абсолютно, тем более живём с женой в согласии. Чего тут переживать?" — рассказал 79-летний артист в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Супруги помогают сиротам, однако не решились взять ребёнка на воспитание из детского дома.

"Перед нами был пример ситуаций с приёмными детьми у моих соседей и соседей моей жены, когда не получалось, к сожалению. И мы знаем артистов, которые брали детей, потом отдавали их. Я бы не хотел следовать этому примеру", — отметил народный артист РСФСР.

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