Лера Кудрявцева рассказала об отношениях Бузовой с Манукяном

После своего 35-летия Ольга Бузова публично заявила, что рвёт отношения с блогером Давидом Манукяном. Публика заподозрила, что роман Давы с Ольгой был не больше чем PR-ходом.

Лера Кудрявцева убеждена, что у Бузовой были реальные отношения с Манукяном. Звезда ТВ объяснила, что Ольга сама ей говорила о Даве. По словам Кудрявцевой, Бузова жаловалась, что бойфренд ведёт себя недостойно — изменяет ей и поднимает на неё руку.

"Я видела Олю, которая дико страдала и переживала после разрыва. Она спрашивала: "Лер, что делать, почему у меня так происходит?" Ну, я дала ей совет. Я сказала: "Оль, меньше светись", — рассказала Кудрявцева в шоу "Лучше правду".

То, что Дава и Ольга после расставания стали общаться с помощью грустных песен, по мнению телеведущей, не говорит о том, что изначально пару не связывали крепкие чувства.

"Я не знаю романов по контракту в шоу-бизнесе", — отметила Кудрявцева.

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