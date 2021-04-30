Галкин пригрозил гостям своего шоу гневом Ларисы Долиной

В своём Instagram-аккаунте Максим Галкин опубликовал фрагмент своего YouTube-шоу. Юморист пригласил в гости участников группы "Дискотека авария" и представителей современной поп-культуры — SODA LUV и Buster.

Парни из музыкального коллектива "Дискотека аварии", которые казались дерзкими и безбашенными в 90-х, на этот раз выступили в роли консервативно настроенных "старичков".

"Помните, как их песни рвали танцполы в нулевых? Да что уж — и сейчас какой Новый год без их трека! ДИСКОТЕКА АВАРИЯ в новом выпуске #Музыкалити нарвалась на жёсткий юмор от сорванцов SODA LUV и BUSTER (@soda_luv и @busterzy)! Прилетело даже мне!" — подписал видео ведущий.

Прослушав одну из современных композиций лидер группы Алексей Серов оригинально выразил свои негативные эмоции по поводу услышанной новомодной песни. Галкина реакция Серова позабавила, и он даже пожал музыканту руку.

Обращаясь к молодёжи, ведущий отметил, что молодым людям несказанно повезло.

"Если бы здесь была не "Дискотека авария", а Лариса Долина, от вас бы ничего не осталось. Вам бы оторвали все конечности и даже…", — сказал супруг Аллы Пугачёвой.

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