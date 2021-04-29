Instagram не выдержал того потока "любовной лирики", которую Моргенштерн обрушил в социальную сеть, узнав, что внесён в "чёрный список" Минкульта Украины.
Ранее по представлению Службы безопасности Украины российский рэп-исполнитель Алишер Валеев (Моргенштерн) был включён в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщило украинское Министерство культуры.
"Украина, концертов не будет. Кто-то думает, что я угроза для вашей нации", — это, пожалуй, самые приличные слова из всего, что сказал Моргенштерн по этому поводу.
Далее рэпер высказался в адрес украинских политиков и чиновников от культуры настолько "любвеобильно", что через некоторое время Instagram удалил публикацию за "нарушение правил сообщества". Моргенштерн также сообщил, что всё же надеется когда-нибудь вновь приехать с концертами на Украину.
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