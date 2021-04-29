Моргенштерн отреагировал на решение Украины признать его угрозой

Instagram не выдержал того потока "любовной лирики", которую Моргенштерн обрушил в социальную сеть, узнав, что внесён в "чёрный список" Минкульта Украины.

Ранее по представлению Службы безопасности Украины российский рэп-исполнитель Алишер Валеев (Моргенштерн) был включён в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщило украинское Министерство культуры.

"Украина, концертов не будет. Кто-то думает, что я угроза для вашей нации", — это, пожалуй, самые приличные слова из всего, что сказал Моргенштерн по этому поводу.

Далее рэпер высказался в адрес украинских политиков и чиновников от культуры настолько "любвеобильно", что через некоторое время Instagram удалил публикацию за "нарушение правил сообщества". Моргенштерн также сообщил, что всё же надеется когда-нибудь вновь приехать с концертами на Украину.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.