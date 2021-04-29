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Лариса Долина рассталась с мужем после 20 лет совместной жизни

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лариса Долина призналась, что рассталась со своим мужем Ильёй Спицыным после 20 лет совместной жизни. Долина познакомилась с ним в конце 90-х годов. Спицын устроился в её коллектив музыкантом.

На тот момент певица была замужем за гитаристом Виктором Митязовым, но всё рассталась с ним ради Спицына.

Сейчас Лариса Долина свободна, и это её очень радует.

"Я трижды была замужем, — заявила артистка. — И мне так хорошо сейчас.

Развод положительно отразился на внешности артистки. Она похудела, стала чаще появляться в откровенных нарядах.

Долина утверждает, что больше не собирается связывать себя узами брака и опровергает слухи о том, что у неё появился новый поклонник. Певице пока не до свадьбы.

В настоящее время артистка много времени посвящает своей дочери Ангелине и внучке Сашеньке.

 

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Автор: Снежана Шахова
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