Кудрявцева согласилась отпустить супруга к другой женщине

49-летняя звезда ТВ трезво смотрит на вещи, поэтому не собирается закатывать скандалы молодому супругу.

Лера Кудрявцева в браке с хоккеистом Игорем Макаровым уже восемь лет.

Муж младше телеведущей на 16 лет. В семье подрастает очаровательная дочка Машенька.

Несмотря на то, что сейчас в их семье всё благополучно, Кудрявцева не исключает ситуации, что Макаров может влюбиться и найти себе другую пассию.

За плечами у Леры было уже два брака, поэтому она не склонна строить иллюзии.

Ведущая шоу "Секрет на миллион" выслушивает истории звёзд, однако теперь она сама оказалась в роли интервьюируемого.

Лера объяснила, что предупреждала мужа, что их разделяет существенная разница в возрасте, но это не остановило молодого спортсмена.

"Я говорила ему: буду старая калоша, а ты молодой… Игорь в отличие от многих, он взрослый… Возможно все, но живем в любви и согласии! Как Бог даст! Если найдет девочку молодую, если влюбится, я его спокойно отпущу! А что я могу сделать?", — объяснила Лера в эфире YouTube-шоу "Лучше — правду".

Кудрявцева отмечает, что предпочитает оставаться в неведении по поводу теоретически возможных интрижек супруга.

"Главное, чтобы я не знала об измене… Не зарекаюсь, для меня измена душевная, духовная — более болезненная, чем физическая. Я за то, чтобы я не знала. Если однодневная история, можно простить", — рассуждает она.

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