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Моргенштерн признан угрозой нацбезопасности на Украине

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) внесен в чёрный список Министерства культуры и информационной политики Украины. Представление на исполнителя сделала Служба безопасности Украины (СБУ).

Моргенштерн признан угрозой нацбезопасности на Украине

"По представлению СБУ рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера — Моргенштерна включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Причина, по которой Моргенштерн внесён в список, не называется. Сейчас в этом перечне находится 181 российский артист.

Ранее Моргенштерн заявил, что хотел бы побывать с концертом в Крыму, но не может этого сделать, так как получит запрет на выступления на Украине. В 2021 году планировались три концерта рэпера в соседней стране, но они были отменены.

В 2019 году Алишер попал в скандальную ситуацию в Одессе: он выступал, несмотря на траурные мероприятия в городе, связанные с пожаром в Одесском колледже экономики.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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