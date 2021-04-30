Проклова прокомментировала нападки после откровений о харассменте

Откровения заслуженной артистки РСФСР в передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" вызвали бурю негодования в Сети. За то, что актриса подняла острые темы, Проклову осудили как простые интернет-пользователи, так и коллеги по артистическому цеху.

Елена Проклова не стала называть имя того знаменитого актёра, который домогался её много лет назад. Тем не менее, все почему-то решили, что она подразумевала именно Олега Табакова.

То, что доброе имя Олега Павловича было затронуто, возмутило многих поклонников народного артиста СССР. В защиту именитого артиста встали Лия Ахеджакова, Яна Поплавская, Стас Садальский, Марина Зудина.

Проклова не желает ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, что в её истории якобы фигурировал Олег Табаков. К тем, кто её осуждает, Елена Игоревна отнеслась довольно сдержанно.

"Каждый имеет право на свое мнение", — приводит слова артистки "Комсомольская правда".

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