Дочь-подросток Алексея Панина определенно наделена артистическими задатками. Девочка, которую с самого нежного возраста воспитывает отец, растёт немного "пацанкой".
Аня почти всегда носит брюки. В юбках или платьях девочка фотографируется крайне редко. Алексей Панин ласково называет дочку Нюсей.
Нюся часто играет небольшие роли в юмористических сценариях в Instagram-аккаунте отца. Панин то заставляет девочку делать вид, что она ворует апельсины или лимоны, то предлагает ребёнку сыграть нищую побирушку на побережье в Испании.
На этот раз девочка порадовала интернет-аудиторию искромётным танцем. У Нюси — неплохие хореографические способности. Интернет-пользователи подивились тому, как девочка похожа на отца в своих артистических телодвижениях.
Девочка показала танец под русский блатнячок. Сценическими атрибутами подростка были шляпа, сигарета и объёмные шаровары.
"Вот такой вчера был вечерок. У меня очень крутая дочка!" — с гордостью написал Панин под видео.
Сетевые моралисты разглядели вокруг ребёнка не вполне здоровую атмосферу.
Фолловерам показалось, что в квартире артиста идёт гулянка. Особенно внимательные разглядели на полу бутылки. Не понравилось подписчикам и то, что девочка держала сигарету.
"Бутылки, сиги и шансон… Модный танец, что вы!" — укорили актёра в Сети.
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