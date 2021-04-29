Бывший муж Успенской хочет отобрать у неё загородный дом

В жизни Любовь Успенской грядут новые неприятности. Не успела певица наладить отношения с единственной дочерью, как недавно узнала, что её экс-супруг Александр Плаксин собирается разделить с ней совместно нажитое имущество.

Теперь королеве российского шансона предстоит продать свой шикарный особняк или отдать бывшему мужу часть денег за него.

Отношения с Плаксиным

Напомним, что Успенская познакомилась с Плаксиным в США, куда переехала в 70-е годы. У них оказалось много общего. Уже после второго свидания Плаксин подарил своей возлюбленной автомобиль.

Через некоторое время пара поженилась, родилась дочь Татьяна. Брак был счастливым, но в 2018 году в СМИ стали появляться сообщения о разводе. Певица заявила, что брак был для неё настоящим адом. Она решила разорвать отношения, но муж не давал ей этого сделать, шантажируя дочерью.

Впоследствии выяснилось, что у Александра возникли проблемы в бизнесе, поэтому он решил забрать у жены особняк в Новой Риге. В этот дом бизнесмен вкладывал свои деньги и считает, что вправе требовать денежную компенсацию.

Певица уже наняла адвокатов. Она не собирается отдавать бывшему мужу миллионы.

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