Разин опубликовал фотографии звёзд, которых он всерьёз опасается

Андрей Разин не рискнул называть имена представителей селебрити, с которыми он бы не хотел иметь никаких дел.

Вместо этого продюсер "Ласкового мая" разместил в своём Instagram снимки ненадёжных, с его точки зрения, личностей, составив свой антирейтинг знаменитостей.

"Многие задают мне вопрос: "Андрей, ты с 1985 года на эстраде вместе с Филиппом. Филиппу в то время было 18, тебе — 22, когда вы только взошли на эстраду. Ты стал продюсером и артистом. У тебя столько опыта. Скажи, кто, на твой взгляд, самые сомнительные звёзды, которые не имеют никакого отношения к шоу-бизнесу и просто издеваются над ним?" У меня есть подборка людей, с которыми лучше не пересекаться в этой профессии", — отметил продюсер в своём микробоге.

В "чёрном списке" Разина оказались Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Катя Гордон, Сергей Жорин, Валерий Меладзе, Андрей Малахов.

Подписчики поблагодарили шоумена за предупреждение.

"Андрей Александрович, спасибо за ориентировку, будем очень аккуратные с этими людьми!" — написали фолловеры под постом Разина.

Разин объяснил, почему он не советует общаться с указанными звёздами.

"Я это не просто так говорю! Это просто опасно для будущего. С этими людьми иметь дел ни в коем случае нельзя. Они могут в любой момент изменить своё мнение", — уверен продюсер.

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