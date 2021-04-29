Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт: ужесточение наказания поможет навести порядок в воинском учёте
РФС планирует в новом сезоне заполнять стадионы без ограничений
Non grata +1: Болгария вышлет ещё одного российского дипломата
Бойцам ММА выписали протоколы о мелком хулиганстве
Почти половина компаний отказалась от путинских каникул
Проект "Нуклон": Россия строит ядерный буксир для покорения космоса
Чистая прибыль Газпрома за 2020 год упала в девять раз
Ургант пошутил по поводу скандала с российским флагом в шашках
Дочь Михаила Ефремова готовится стать мужчиной

Разин опубликовал фотографии звёзд, которых он всерьёз опасается

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Андрей Разин не рискнул называть имена представителей селебрити, с которыми он бы не хотел иметь никаких дел.

Разин опубликовал фотографии звёзд, которых он всерьёз опасается

Вместо этого продюсер "Ласкового мая" разместил в своём Instagram снимки ненадёжных, с его точки зрения, личностей, составив свой антирейтинг знаменитостей.

"Многие задают мне вопрос: "Андрей, ты с 1985 года на эстраде вместе с Филиппом. Филиппу в то время было 18, тебе — 22, когда вы только взошли на эстраду. Ты стал продюсером и артистом. У тебя столько опыта. Скажи, кто, на твой взгляд, самые сомнительные звёзды, которые не имеют никакого отношения к шоу-бизнесу и просто издеваются над ним?" У меня есть подборка людей, с которыми лучше не пересекаться в этой профессии", — отметил продюсер в своём микробоге.

В "чёрном списке" Разина оказались Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Катя Гордон, Сергей Жорин, Валерий Меладзе, Андрей Малахов.

Подписчики поблагодарили шоумена за предупреждение.

"Андрей Александрович, спасибо за ориентировку, будем очень аккуратные с этими людьми!" — написали фолловеры под постом Разина.

Разин объяснил, почему он не советует общаться с указанными звёздами.

"Я это не просто так говорю! Это просто опасно для будущего. С этими людьми иметь дел ни в коем случае нельзя. Они могут в любой момент изменить своё мнение", — уверен продюсер.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Андрей Разин. Дикие деньги | Центральное телевидение
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Бывший муж Успенской хочет отобрать у неё загородный дом
Разин опубликовал фотографии звёзд, которых он всерьёз опасается
По следам Януковича, Шеварнадзе, Саркисяна: Лукашенко идет проторенной дорогой
Почти половина компаний отказалась от путинских каникул
Чесотка: зудит страшно, но лечится быстро
Казахстан – не Украина, и никогда ей не станет
Проект "Нуклон": Россия строит ядерный буксир для покорения космоса
Санкции США против Белоруссии поставили под удар Украину
Ксения Собчак оправдалась за одутловатое лицо
Чистая прибыль Газпрома за 2020 год упала в девять раз
Популярное
Здоровье
Сильнее химиотерапии: эти продукты уничтожают раковые клетки

Обилие продуктов, которые могут иметь большое влияние на уничтожение рака, напоминает нам, насколько эффективно и безопасно природа может помочь справиться с серьезными недугами нашего времени.

Сильнее химиотерапии: эти продукты уничтожают раковые клетки
На чем прокололись "убийцы Лукашенко"
Мир. Новости мира
На чем прокололись "убийцы Лукашенко"
Кремль
Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим
Мир. Новости мира
Украинцам объяснили, из-за кого резко подорожал газ
Любовь Степушова Посол Германии на Украине о марше СС "Галичина": это хорошие фашисты Любовь Степушова Игорь Буккер Первым грин-карту в США получил снежный человек Игорь Буккер Василий Амирджанов Лавров рассказал о генетическом коде россиян Василий Амирджанов
Новости спорта
Кремль отреагировал на скандал с флагом России на ЧМ в Польше
Мировая кооперация
Немецкое СМИ предупредило об "ужасном" сценарии для России
Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого
Политика. Новости и аналитика
Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников