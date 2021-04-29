Ксения Собчак оправдалась за одутловатое лицо

Журналистку беспокоит состояние её здоровья.

Ксения Собчак упрекнула прессу в том, что в СМИ предположили, что светская львица решила поправить здоровье в рехабе (реабилитационный центр, где помогают справиться с наркотической или алкогольной зависимостью).

"Как и ожидалось, увидев фото в халате и без мейка в инсте, тут же …пресса стала писать про одутловатое лицо и рехаб, в очередной раз подтвердив дремучее отношение к здоровью. Делать чекап, сдавать анализы, консультироваться с врачами-нужно не тогда когда заболел, а желательно до. В этом секрет долголетия и хорошего самочувствия. И рехабы тут ни при чем", — объяснила Ксения в своём Instagram-аккаунте.

Журналистка отметила, что прилетела в Швейцарию для серьезного детокса и оздоровления.

"В основе метода Шено лежит китайская медицинская традиция и понимание того, что в организме человека есть определенные меридианы, по которым циркулируют энергия и лимфа. На работу с этими меридианами направлены базовые процедуры", — объяснила светская львица.

Подписчики позавидовали Ксении Анатольевне

"Жаль, что простым людям это не доступно, а так хочется быть здоровым"; "Пойду в районной поликлинике сдам анализы", — напислаи под постом Собчак фолловеры.

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