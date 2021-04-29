Дочь Михаила Ефремова готовится стать мужчиной

20-летняя дочь Михаила Ефремова, которая ощущает себя мужчиной, рассказала о том, как она видит своё будущее.

Теперь Анна-Мария называет себя Сергеем и признаётся, что ей неприятно, когда её называют девушкой.

"Мне часто говорят, что я наиграюсь, рожу себе ребёночка, найду мужа с большим членом — и у меня будет прекрасная традиционная семья", — заявила она на платформе PREMIER.

Дочь актёра отвергает такое будущее, заявляя, что, когда ей исполнится 25 лет, она совершит трансгендерный переход. Однако делать операцию по смене пола она не планирует, так как это невозможно осуществить без потери чувствительности и функциональности.

Иногда Анна-Мария всё же говорит о себе в женском лице, так как в противном случае это вызывает непонимание и даже агрессию со стороны окружающих, сообщает uznayvse. ru.

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