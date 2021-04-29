Гарик Харламов, который признаётся, что любит хорошо покушать, периодические терпит насмешки от своих соратников по Comedy Club.
На этот раз камень в огород комика кинул рэпер Джиган. Поклонники Харламова заступились за юмориста, посоветовав Джигану посмотреть на себя.
Поводом высказаться на тему фигуры Харламова стал пост юмориста в Instagram. Гарик решил собрать вместе всех, кто страдает от избытка веса.
"Провожу перепись полных, толстых и жирных людей для создания партии "Жир". Если ты полный, напиши в комментарии букву "П", если толстый — "Т", жирный — "Ж"! Вступай в партию "Жир"! Я/Мы Жир !!! Мы жирные и с нами Рот!!!" — написал юморист в своём микроблоге.
Подписчики оценили идею Гарика, однако единодушие "пухляшей" нарушил комментарий Джигана.
"Свин! Похудей уже!" — написал рэпер, за что тут же поплатился.
"Гарик-то похудеет! А ума у некоторых не прибавится, к сожалению не продаётся!";
"Фу, как грубо и не красиво";
"Жига, ну и хапнул же ты хейта за этот неосторожный свино-пост. Люди-зло";
"Люблю Джигу, что напали на него?! Он тоже в этой партии", — писали интернет-пользователи.
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