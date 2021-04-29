Джиган резко раскритиковал Гарика Харламова за лишний вес

Гарик Харламов, который признаётся, что любит хорошо покушать, периодические терпит насмешки от своих соратников по Comedy Club.

На этот раз камень в огород комика кинул рэпер Джиган. Поклонники Харламова заступились за юмориста, посоветовав Джигану посмотреть на себя.

Поводом высказаться на тему фигуры Харламова стал пост юмориста в Instagram. Гарик решил собрать вместе всех, кто страдает от избытка веса.

"Провожу перепись полных, толстых и жирных людей для создания партии "Жир". Если ты полный, напиши в комментарии букву "П", если толстый — "Т", жирный — "Ж"! Вступай в партию "Жир"! Я/Мы Жир !!! Мы жирные и с нами Рот!!!" — написал юморист в своём микроблоге.

Подписчики оценили идею Гарика, однако единодушие "пухляшей" нарушил комментарий Джигана.

"Свин! Похудей уже!" — написал рэпер, за что тут же поплатился. "Гарик-то похудеет! А ума у некоторых не прибавится, к сожалению не продаётся!"; "Фу, как грубо и не красиво"; "Жига, ну и хапнул же ты хейта за этот неосторожный свино-пост. Люди-зло"; "Люблю Джигу, что напали на него?! Он тоже в этой партии", — писали интернет-пользователи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.