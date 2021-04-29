Лия Ахеджакова прокомментировала скандальное признание Прокловой

Народная артистка России Лия Ахеджакова не одобрила откровения Елены Прокловой. Звезда советского кино уверена, что ни за какие деньги нельзя разглашать тайны своей интимной жизни.

Напомним, что на днях Проклова вспомнила прошлое и заявила в передаче "Секрет на миллион", что известный артист приставал к ней, когда ей было всего пятнадцать лет.

Ахеджакова с негодованием относлась к подобным заявлениям. Особенно её возмутило то, что тень упала на имя Олега Табакова. И хотя Проклова в своём откровенном интервью не называла имён, многие решили, что речь идёт именно о Табакове.

"Вообще, это метафора всего нашего телевидения: "продаётся всё". Это мерзость! Я знаю Олега Павловича, глубоко уважаю его и люблю. И дружу с его первой женой — Людмилой Ивановной Крыловой. Больше я ничего не могу сказать", — передаёт слова актрисы ФАН.

К откровениям Елены Прокловой недоверчиво отнеслись Станислав Садальский, Марина Зудина, Яна Поплавская, Людмила Поргина.

Разгневанные интернет-пользователи предложили лишить Проклову звания заслуженной артистки РСФСР за то, что она очерняет имя великого актёра.

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