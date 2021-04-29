Екатерина Андреева легла в швейцарскую клинику ради преображения

Телеведущая Екатерина Андреева известна своим пристрастием к различным косметологическим процедурам.

На поддержание красоты и молодости она не жалеет денежных средств, благодаря чему в свои 59 лет потрясающе выглядит.

Сейчас Андреева находится в Швейцарии, в местном медицинском учреждении.

На своей странице в Instagram она сообщила, что планирует пройти полное обследование организма и сделать ряд восстановительных процедур. Кроме того, телеведущая хочет сбросить лишний вес.

"Осиная талия вместо ослиной"

Екатерина опубликовала видео, на котором специальные аппараты обрабатывают её талию. По словам ведущей, эта процедура поможет ей стать более стройной.

"Талия кланяется в пояс, мол, спасибо тебе, моя обладательница. Ведь лучше если я стремлюсь к осиной, чем к ослиной… Толстенький ослик миляга, конечно. Но тут вопрос здоровья", — считает телеведущая.

Стоит отметить, что Екатерина Андреева любит бывать в спа-салонах и постоянно пробует новые косметические процедуры во всех странах, которые посещает.