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Агата Муцениеце приняла решение заморозить яйцеклетки

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Репродуктивная тема заинтересовала Агату Муцениеце. Мама двоих детей не намерена отказываться в будущем от счастья материнства: она приняла решение заморозить яйцеклетки.

Агата Муцениеце приняла решение заморозить яйцеклетки

О своём намерении экс-супруга Павла Прилучного рассказала, беседуя со специалистом по экстракорпоральному оплодотворению Анастасией Смирновой.

Гостья Youtube-шоу Mamboo объяснила, что заморозка яйцеклетки обойдётся в 100-150 тысяч рублей. Ежегодно придётся доплачивать двенадцать тысяч рублей за её хранение.

Муцениеце отметила, что ей понравилась идея сохранения биоматериала.

"Мне очень понравилась эта мысль, мне интересно заморозить яйцеклетки, пока я ещё в возрасте нормальном. Просто на всякий случай, вдруг пригодится. Вдруг я в 45 захочу родить, но не смогу", — сказала артистка в программе Mambook.

32-летняя Агате Муцениеце воспитывает дочь Мию и сына Тимофея от экс-супруга Павла Прилучного.

Брак звёздной пары распался в 2020 году. Несмотря на все разногласия, Агата позволяет бывшему мужу общаться с детьми, отмечая, что Прилучный — хороший отец.

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МамBook 9 / Всё о суррогатном материнстве, ЭКО и кто лучше плетёт косички
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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