Ксения Собчак объяснила, каким должен быть памятник Юрию Лужкову

Ксения Собчак призналась, что не может пройти мимо обсуждения, которое касается увековечивания памяти Юрия Лужкова в Москве. Журналистка вспомнила, что её отцу хотели поставить памятник при жизни в Санкт-Петербурге, но он отказался из скромности.

"Москве нужна не улица и не площадь имени этого задорного человека в кепке, Москве нужен сразу памятник, причём такой же огромный, уродливый и нелепый, как Пётр на Крымской набережной", — написала журналистка в Instagram.

Собчак считает, что справедливость должна восторжествовать — если пострадал великий император, которому поставили неудачный памятник, то мэр должен тоже получить свой особенный монумент.

"Пусть уж если не от наших глаз скроется этот позор, то хотя бы от его: отливаем голову Лужкова в бронзе, золотим кепку и ставим на шею Петра вместо оригинальной, так сказать, части тела. Вот вам моё предложение по поводу памятника, прошу занести в протокол", — высказалась светская львица.

Ксения отметила, что после правления Лужкова приход к власти Сергея Собянина воспринимается с огромным облегчением.

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