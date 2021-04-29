Ольга Бузова высмеяла тех, кто рисует себе пресс

Поющая телеведущая не одобряет тех, кто желает получить быстрый искусственный результат, не прикладывая к этому никаких усилий. Подобный упрёк прозвучал особенно многозначно, если учесть, что её бывшего бойфренда Давида Манукяна недавно упрекали в том, что он опубликовал снимок с поддельном прессом.

Ольга Бузова с гордостью демонстрирует свою стройную фигуру. Некоторые подписчики советуют звезде набрать вес, однако Ольга отмечает, что довольна своим телосложением.

Обладательница осиной талии и стройных ног позволяет себе укорить тех, кто не желает работать над своей внешностью.

Телеведущая отмечает, что не приветствует пластику и другие искусственные способы улучшить свою фигуру.

"Сейчас тенденция, входит в моду рисовать себе пресс — это делают и девушки, и мужчины. Я против таких вмешательств. А еще мне не нравится, когда люди хвастаются тем, что они не сами сделали. То есть все эти фотографии с такими ягодицами… Вы сами сделайте ягодицы такими! Это можно, это, конечно, сложно — накачать красивый пресс, сделать красивую форму. Но это возможно. Самый прикол, когда ты смотришь на свое тело и гордишься собой, что все это — твоя заслуга, а не врачей", — сказала Ольга, отвечая на вопросы журналистов в рамках пресс-подхода.

Это высказывание Бузовой было воспринято в контексте ситуации с бывшим возлюбленным Ольги Давидом Манукяном.

Блогер лёг в клинику, где якобы сделал себе липосакцию и абдоминопластику с прорисовкой мышц.

Сам же Дава уверяет, что операция была продиктована медицинской необходимостью из-за фиброза, а пресс он сумел накачать самостоятельно.

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