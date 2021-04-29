Стас Пьеха рассказал, как две недели жил в туалете

Выпускник "Фабрики звёзд" и внук знаменитой певицы Эдиты Пьехи вспомнил о своей борьбе с наркотической зависимостью.

Певец, который потряс всех своим выступлением в шоу "Маска", где скрывался за костюмом Неваляшки, рассказал о самом непростом периоде своей жизни.

Стас Пьеха объяснил, что шесть лет не мог выбраться из наркотического капкана. Тогда он вёл очень "нехороший" образ жизни.

"Я две недели прожил в своем туалете, даже от жены закрылся. Выходил только ночью. Там было место для ноутбука и наркотиков — это все, что мне тогда казалось необходимым", — рассказал Стас в интервью на YouTube-шоу "Откройте, Давид!

Артист пожаловался, что желание вновь вернуться к старым грехам появлялось у него даже в счастливые периоды жизни. Он это воспринимает, как особенности мышления зависимого человека.

Пьеха считает, что усугубила ситуацию непростая наследственность. Певец признался, что в его роду были люди, страдающие психическими заболеваниями и пристрастием к спиртному.

Немилосердное отношение к собственному здоровью привело к тому, что он пережил инфаркт в 34 года.

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