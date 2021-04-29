Поплавская прокомментировала скандал с откровениями Прокловой

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова вызвала бурную дискуссию в обществе, заявив, что в юности стала жертвой домогательств со стороны советской знаменитости.

Известные личности считают необходимым выразить своё мнение по поводу заявлений Елены Прокловой.

По всему миру скандалы, связанные с харассментом, будоражат публику. Жертв насилия обвиняют в том, что они молчали длительное время и только спустя годы заявляют об обидах прошлого.

Поведение Елены Прокловой тоже многие не одобрили. На женщину, рассказавшую о психологической травме юности, посыпались многочисленные упрёки.

Особенно любопытные проанализировали биографию Елены Игоревны и предположили, что женщина рассказывала о своих отношениях с Олегом Табаковым.

Яна Поплавская поспешила заступиться за покойного артиста, который не может защитить своё доброе имя.

"Клевета — самый легкий способ борьбы за место под солнцем. Это прямой силовой прием, благодаря которому можно влиять на общественное мнение. Радикального средства от клеветы нет", — написала она в Instagram.

"Красная Шапочка" отечественного кинематографа отметила, что доказательств истинности слов в этом случае представить невозможно.

"Легче всего оболгать человека умершего: доказательств нет и представить их невозможно! А если свидетелей не существует, получится выдающаяся история!" — подметила актриса.

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