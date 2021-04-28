"Единая Россия" комментирует участие Юлии Волковой в праймериз

Участие бывшей солистки группы "Тату" Юлии Волковой в праймериз "Единой России" прокомментировал замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

"Мы — открытая партия, приглашаем всех… к участию в нашей процедуре отбора — кандидатов с большой буквы, интересных, ярких, честных, профессиональных. Люди решат, кто достоин их представлять в Государственной думе", — заявил он РИА "Новости". По его словам, Волкова уже заявилась для участия.

До этого певица выложила на своей странице в Instagram видео, на котором она заполняет заявление в региональном штабе в Ивановской области.

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