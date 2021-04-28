Роман Мальков расторг брак с матерью своих четверых детей, однако вопрос с алиментами до сих пор остаётся открытым.
Возлюбленный Анастасии Макеевой, который расстался со своей супругой Светланой ради актрисы, просил у бывшей жены деньги. Об этом сама Светлана Малькова рассказала в передаче "Пусть говорят".
По словам экс-супруги, Романа заинтересовали средства, которые женщина получила за участие в телевизионной передаче.
Светлана ранее появлялась на ТВ, где жаловалась на предательство отца её детей. Она умоляла Малькова одуматься, обвиняя Макееву в том, что та разрушает её семью.
"А вы в курсе, что после первой передачи, в которой я приняла участие, Рома мне написал: "Переводи половину гонорара на мой счёт, потому что мы ещё состоим в браке", — пожаловалась Светлана.
При этом женщина отметила, что после официального расторжения брака не решённой остаётся проблема выплаты алиментов.
Старший сын Романа и Светланы Мальковых уехал из Словении в Москву, решив жить с отцом и его новой возлюбленной.
Анастасия Макеева была рада приезду наследника жениха и опубликовала видео, на котором мальчик появился вместе с ней на публичном мероприятии.
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