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Жених Макеевой требовал у бывшей жены деньги за её участие в ТВ-шоу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Роман Мальков расторг брак с матерью своих четверых детей, однако вопрос с алиментами до сих пор остаётся открытым.

Жених Макеевой требовал у бывшей жены деньги за её участие в ТВ-шоу

Возлюбленный Анастасии Макеевой, который расстался со своей супругой Светланой ради актрисы, просил у бывшей жены деньги. Об этом сама Светлана Малькова рассказала в передаче "Пусть говорят".

По словам экс-супруги, Романа заинтересовали средства, которые женщина получила за участие в телевизионной передаче.

Светлана ранее появлялась на ТВ, где жаловалась на предательство отца её детей. Она умоляла Малькова одуматься, обвиняя Макееву в том, что та разрушает её семью.

"А вы в курсе, что после первой передачи, в которой я приняла участие, Рома мне написал: "Переводи половину гонорара на мой счёт, потому что мы ещё состоим в браке", — пожаловалась Светлана.

При этом женщина отметила, что после официального расторжения брака не решённой остаётся проблема выплаты алиментов.

Старший сын Романа и Светланы Мальковых уехал из Словении в Москву, решив жить с отцом и его новой возлюбленной.

Анастасия Макеева была рада приезду наследника жениха и опубликовала видео, на котором мальчик появился вместе с ней на публичном мероприятии.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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