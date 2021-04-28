Продюсер "Ласкового мая" опубликовал в Instagram кадры, на которых король российской эстрады только делает первые шаги в певческой карьере.

На архивном видео Филиппу Киркорову всего 18 лет.

В ролике из прошлого Филипп исполняет песню на родном болгарском языке под названием "Ты — моя весна". Киркоров одет в элегантный синий костюм. За его спиной — трогательная подтанцовка из девушек.

"Горжусь тем, что в 1985 году на Центральном телевидении было всего два молодых исполнителя. Правда, тогда мне было уже 22 года, я спел песню в сопровождении трио "Экспрессия" Бориса Моисеева на "Утренней почте".

Филипп Киркоров тогда в 18 лет спел эту песню, и мы с ним стартовали практически в один год. Горжусь, что такие две звезды сегодня до сих пор на горизонте вашего внимания", — написал Разин в своём микроблоге.