Продюсер "Ласкового мая" опубликовал в Instagram кадры, на которых король российской эстрады только делает первые шаги в певческой карьере.
На архивном видео Филиппу Киркорову всего 18 лет.
"Поёт студент музыкального училища имени Гнесиных — Филипп Киркоров", — объявляет советский диктор.
В ролике из прошлого Филипп исполняет песню на родном болгарском языке под названием "Ты — моя весна". Киркоров одет в элегантный синий костюм. За его спиной — трогательная подтанцовка из девушек.
"Горжусь тем, что в 1985 году на Центральном телевидении было всего два молодых исполнителя. Правда, тогда мне было уже 22 года, я спел песню в сопровождении трио "Экспрессия" Бориса Моисеева на "Утренней почте".
Филипп Киркоров тогда в 18 лет спел эту песню, и мы с ним стартовали практически в один год. Горжусь, что такие две звезды сегодня до сих пор на горизонте вашего внимания", — написал Разин в своём микроблоге.
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