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Суд признал сделки с недвижимостью Алексея Баталова недействительными

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Замоскворецкий районный суд Москвы поддержал иск прокуратуры, признав недействительными сделку пожизненного содержания с иждивением, заключенные Гитаной Леонтенко с актрисой Натальей Дрожжиной.

Суд признал сделки с недвижимостью Алексея Баталова недействительными

Представители судебных органов установили, что вдова Алексея Баталова во время подписания документов находилась «под влиянием обмана».

Наталье Дрожжиной и Михаилу Цивину удалось получить права собсвенности на недвижимость, принадлежащей дочери актера Марии Баталовой.

Суд определил, что Наталья Дрожжина ввела в заблуждения Гитану Леонтенко, получив в собственность квартиру и долю в нежилом помещении.

Прокуратура держит под контролем дело, в котором усмотрели мошеннические действия с недвижимостью Баталова.

Помимо недвижимости, вдова и дочь актера остались без крупной денежной суммы.

Осенью 2020 года Гитана Леонтенко обвинила Дрожжжину и Цивина в том, что они её обманули.

Только теперь правоохранительные органы вернули наследникам народного артиста СССР их имущество. 

Сами супруги, которых обвинили в мошенничестве, отметили, что о составлении договора ренты их попросила сама Гитана Леонтенко, якобы опасаясь, что имущество достанется дочери Баталова от первого брака. 

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Автор: Елена Былкина
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