Дмитрий Певцов раскритиковал пенсионную реформу

Артист снова поднял в своём микроблоге животрепещущую тему.

Дмитрий Певцов проанализировал отчёт Минздрава за 2020 год. Актёр уверен, что пессимистичные цифры связаны не только с пандемией коронавируса.

"В итоговом отчете Минздрава за 2020 год черным по белому написано — продолжительность жизни россиян за год снизилась на 1,84 года и составила 71,5 года. Понятно, что печальную лепту внесла пандемия. Но дело не только в ней — в целом надо менять подход к здравоохранению", — написал Дмитрий.

Артист считает, что на продолжительность жизни россиян влияет состояние здравоохранения, а также уровень жизни в стране.

"Люди не должны стоять в очередях к врачам или мотаться по городу в поисках узкого специалиста. Люди не должны по копейкам собирать на лекарства, которые растут в цене день ото дня. Люди не должны работать на износ, еле доживая до даты выхода на пенсию. А иногда и не доживая", — выдвинул требования Певцов.

Артист дал свои рекомендации, которые, по его мнению, помогут повернуть жизнь к лучшему.

"Поменять подход — вот что необходимо. Государство должно не на словах, а на деле заботиться о человеке. О каждом! Заботиться каждый день. И первым делом — остановить пенсионную реформу. Теперь у нас к этому еще один аргумент — данные Минздрава о НЕпродолжительности жизни россиян", — отметил Дмитрий.

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