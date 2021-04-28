Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт прокомментировал законопроект о чипировании домашних животных
Эксперты рассказали, как должны оплатить труд работников в праздники
В Польше извинились за "шашечный" скандал с российским флагом
Дерипаска пожаловался на рост стоимости жилья
Пасхальными яйцами можно отравиться, если их неправильно покрасить
Заложники Вашингтона: Медведев объяснил действия Чехии против России
Кипр согласился выдать России беглого банкира
Дуров анонсировал скорое появление видеоконференций в Telegram
Прожекты на матрицы: почему власти вспомнили про укрупнение регионов

Дмитрий Певцов раскритиковал пенсионную реформу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Артист снова поднял в своём микроблоге животрепещущую тему.

Дмитрий Певцов раскритиковал пенсионную реформу

Дмитрий Певцов проанализировал отчёт Минздрава за 2020 год. Актёр уверен, что пессимистичные цифры связаны не только с пандемией коронавируса.

"В итоговом отчете Минздрава за 2020 год черным по белому написано — продолжительность жизни россиян за год снизилась на 1,84 года и составила 71,5 года. Понятно, что печальную лепту внесла пандемия. Но дело не только в ней — в целом надо менять подход к здравоохранению", — написал Дмитрий.

Артист считает, что на продолжительность жизни россиян влияет состояние здравоохранения, а также уровень жизни в стране.

"Люди не должны стоять в очередях к врачам или мотаться по городу в поисках узкого специалиста. Люди не должны по копейкам собирать на лекарства, которые растут в цене день ото дня. Люди не должны работать на износ, еле доживая до даты выхода на пенсию. А иногда и не доживая", — выдвинул требования Певцов.

Артист дал свои рекомендации, которые, по его мнению, помогут повернуть жизнь к лучшему.

"Поменять подход — вот что необходимо. Государство должно не на словах, а на деле заботиться о человеке. О каждом! Заботиться каждый день. И первым делом — остановить пенсионную реформу. Теперь у нас к этому еще один аргумент — данные Минздрава о НЕпродолжительности жизни россиян", — отметил Дмитрий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Молитва Богородице | Дмитрий Певцов и хор Валаамского монастыря
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Пассивное курение повышает риск развития рака полости рта на 51%
Дмитрий Певцов раскритиковал пенсионную реформу
Ларису Гузееву удивило, почему бабы всегда на стороне насильников
Почему появляется "слоновая" болезнь
Эксперт прокомментировал законопроект о чипировании домашних животных
Эксперты рассказали, как должны оплатить труд работников в праздники
В Польше извинились за "шашечный" скандал с российским флагом
Диагностика контагиозного моллюска
Дерипаска пожаловался на рост стоимости жилья
Пасхальными яйцами можно отравиться, если их неправильно покрасить
Популярное
Прибалтика
У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину

Владимир Путин не примет участие во Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Тарту. Эстонии надо брать пример с Германии в работе с Россией.

У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Мир. Новости мира
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Новости Белоруссии
Эйфория у белорусских оппозиционеров сменилась опасным разочарованием
Политика. Новости и аналитика
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Василий Амирджанов День Победы отметят "занимательным" представлением Василий Амирджанов Усам Оздемиров Экосистема "Сбер": новый техногигант вызывает опасения Усам Оздемиров Любовь Степушова Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим Любовь Степушова
Новости Белоруссии
Белорусская таможня не пропустит автомобили Skoda, произведённые в РФ
Политика. Новости и аналитика
"Насоздавали и молчат": спикер Госдумы потребовал от Запада компенсации за коронавирус
В Турции начали массово избавляться от отелей
Путешествия
В Турции начали массово избавляться от отелей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников