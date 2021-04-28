Галустяна возмутило то, как унизили российскую шахматистку в Польше

Юморист опубликовал в Instagram гневный пост, в котором выразил своё негодование по поводу событий на шахматном чемпионате Польше.

Михаил Галустян разместил фрагмент видео, на котором со стола нашей шахматистки демонстративно уносят российский триколор.

"Просто свинство какое-то. В Польше во время матча женского чемпионата мира по шашкам между полькой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной по распоряжению президента WADA Витольда Баньки организаторы убрали российский флаг прямо во время встречи", — пишет комик в своём микроблоге.

Эмоции переполняли Михаила, которому стало невыносимо обидно за Родину.

"Очень больно смотреть на это! Больно, неприятно и сжимаются кулаки от такого отношения к моей Родине, к моему флагу 🇷🇺, к нашим спортсменам. Долго мы будем это всё терпеть? Сколько еще об нас будут вытирать ноги? Может хватит уже??? Если плюнуть в Россию- она утрётся. Если Россия плюнет — захлебнется весь мир.

Фолловеры разделили негодование артиста.

"Ну что можно сказать. Показали свою некомпетентность. Очень жаль конечно. Убрав флаг, они не смогут убить волю к победе", — написали подписчики под постом юмориста.

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