Экс-супруга Аршавина прокомментировала ситуацию со скандалом в самолёте

Мать Андрея Аршавина называет бывшую невестку Алису Казьмину аферисткой. Она объясняла, что Алиса якобы представлялась всем сотрудником ФСБ. Казьмина уверяет, что никогда не называла себя работником ФСБ.

При этом публика помнит скандал, разразившийся на борту самолёта. Тогда Алиса, по словам экипажа воздушного судна, будто бы требовала, чтобы няню её ребёнка пересадили в бизнес-класс. В качестве аргумента Казьмина якобы называла себя сотрудником спецслужбы.

Сама Алиса категорически не согласна с данным заявлением.

"Я это слово даже ни разу не произнесла в самолёте. Где понятые, хоть один? Вот он бы слышал всю правду, что происходило. Если это рассказывать — программы не хватит", — сказала бывшая жена Аршавина в программе "Прямой эфир".

Женщину попросили покинуть борт самолёта. В этом она винит Андрея Аршавина.

"То, что я тогда не полетела — не просто так. Андрей мог бы приложить усилия, чтобы я полетела, но он этого не сделал. Его лучший друг был начальником (авиакомпании — прим. ред.) в Казахстане, думаю инсценировать всё было несложно", — продолжила рассуждения Казьмина.

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