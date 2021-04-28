Подруга Прокловой подтвердила рассказ актрисы о домогательствах

Елена Проклова в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказала, что в 15-летнем возрасте с ней жестоко поступил один знаменитый артист. Его действия она назвала извращением сексуального характера.

Таким признанием актриса навлекла на себя гнев публики. Проклову обвинили в том, что она поднимает щекотливую тему после смерти актёра, который не может ответить на её заявления.

Подруга Прокловой Татьяна Бронзова подтвердила слова актрисы, отметив, что Елена — не единственная жертва человека, который, пользуясь своим положением, склонял студенток театральной студии к безнравственным отношениям.

"Ни одна девочка, особенно молоденькая студентка, не могла бы дать ему отпор, потому что зависима… В театральной тусовке об этом все знали. Ведь были ещё и другие студентки. В Школе-студии, где он преподавал, у него были любимые девочки, даже при том, что он был женат. Одной своей студентке, которую он сильно домогался, он сломал карьеру", — рассказала Бронзова "Комсомольской правде".

Имя этого артиста не сообщается. Сама Проклова отказалась называть своего обидчика, чтобы не задеть его родственников.

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