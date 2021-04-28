Наследника народного артиста России обвиняют в том, что он якобы защищает живодёров.
Родион Газманов стал гостем шоу Андрея Малахова. Темой программы стало жестокое обращение с животными.
Зоозащитников возмутило то, что на протравочных станциях истязают животных, на которых натаскивают охотничьих собак.
В программе был показан ролик про медведицу, которая служит предметом обучения для собак. Зоозащитники считают, что животное содержится в плохих условиях.
Родион Газманов отметил, что не заметил признаки истязаний у медведицы.
Защитниками братьев наших меньших это заявление звезды было воспринято в штыки.
Родиону Олеговичу стали поступать сообщения от разгневанных любителей животных.
"Вчера в личку и комментарии посыпались гневные заявления правозащитников вперемешку со вполне оформленными угрозами", — рассказал Родион в своём Instagram-аккаунте.
Мнение фолловеров на данную тему разделились.
Сторонники охоты посчитали, что в обучении собак нет ничего плохого, однако другие считают подобные мероприятия бесчеловечными.
"Часто показывают, как происходит притравка на этих станциях. Особенно на детей зверят. А лис они вообще рвут на части. Это просто казнь";
"По-человечески прошу вас, может вы все-таки одумаетесь и как-то пойдете на встречу зоозащитникам и примите участие в спасении ни в чем не повинной души. И не надо будет везде писать, что вам угрозы сыплются";
"Родион, вы в прямом эфире поддержали живодеров", — укоряли молодого человека интернет-пользователи.
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