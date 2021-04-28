Родион Газманов пожаловался на то, что его затравили после съёмок в шоу

Наследника народного артиста России обвиняют в том, что он якобы защищает живодёров.

Родион Газманов стал гостем шоу Андрея Малахова. Темой программы стало жестокое обращение с животными.

Зоозащитников возмутило то, что на протравочных станциях истязают животных, на которых натаскивают охотничьих собак.

В программе был показан ролик про медведицу, которая служит предметом обучения для собак. Зоозащитники считают, что животное содержится в плохих условиях.

Родион Газманов отметил, что не заметил признаки истязаний у медведицы.

Защитниками братьев наших меньших это заявление звезды было воспринято в штыки.

Родиону Олеговичу стали поступать сообщения от разгневанных любителей животных.

"Вчера в личку и комментарии посыпались гневные заявления правозащитников вперемешку со вполне оформленными угрозами", — рассказал Родион в своём Instagram-аккаунте.

Мнение фолловеров на данную тему разделились.

Сторонники охоты посчитали, что в обучении собак нет ничего плохого, однако другие считают подобные мероприятия бесчеловечными.

"Часто показывают, как происходит притравка на этих станциях. Особенно на детей зверят. А лис они вообще рвут на части. Это просто казнь"; "По-человечески прошу вас, может вы все-таки одумаетесь и как-то пойдете на встречу зоозащитникам и примите участие в спасении ни в чем не повинной души. И не надо будет везде писать, что вам угрозы сыплются"; "Родион, вы в прямом эфире поддержали живодеров", — укоряли молодого человека интернет-пользователи.

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