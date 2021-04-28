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Исчезло 100 тысяч долларов: куда пропало огромное наследство Баталова?

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Гитана Леонтенко обнаружила, что со счетов дочери Марии исчезли деньги, которые попали в распоряжение Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной. Супруги предлагают наследникам Баталова расторгнуть договоры ренты, однако часть средств уже бесследно исчезла.

Исчезло 100 тысяч долларов: куда пропало огромное наследство Баталова?

Защитник семьи Баталовых заметили странную динамику, которая наблюдается на расчетном счете, принадлежащем дочери артиста Марии.

"На 3 марта расчетный счет составлял у Марии, рублевый, один из банков, два миллиона 600, а через год эта сумма уменьшилась до семи тысяч рублей. Уже сколько заседаний подряд мы ждем, наконец-то, чеки на что тратили, как Дрожжина содержала, как она обеспечивала договор пожизненного содержания с иждивением. Ну, вот сегодня они предоставили чеки на пиво бутылочное", — объяснила юрист Гитаны Леонтенко Татьяна Киреенко в передаче Пятого канала "Светская хроника".

Если вина Дрожжиной и Цивина будет оказана, им может грозит до десяти лет тюрьмы.

В доверие к Гитане Леонтенко предприимчивые супруги вошли, когда взяли на себя расходы по организации похорон народного артиста СССР Алексея Баталова. Дрожжина и Цивин окружили вниманием и заботой наследников звезды оскароносного фильма "Москва слезам не верит".

С банковских счетов уже исчезло более 100 тысяч долларов.

"Гитана Аркадьевна вошла в ячейку с представителем банка. Когда она вышла, она просто упала на стул. Она была белого цвета, потому что там ничего не оказалось, кроме часов Алексея Владимировича", — рассказала Татьяна Воронова, подруга Марии Баталовой. Воронову очень удивило решение Гитаны доверить средства чужим людям. "Настолько всю жизнь семья готовилась к тому, чтобы у Маши было достаточно средств, чтобы она могла полностью себя обеспечивать. И получается, что Гитана взяла и кому-то отдала. Это нонсенс. Этого быть не может", — рассказала Воронова.

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Алексей Баталов. Ради нее я все отдам
Автор: Елена Былкина
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