Исчезло 100 тысяч долларов: куда пропало огромное наследство Баталова?

Гитана Леонтенко обнаружила, что со счетов дочери Марии исчезли деньги, которые попали в распоряжение Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной. Супруги предлагают наследникам Баталова расторгнуть договоры ренты, однако часть средств уже бесследно исчезла.

Защитник семьи Баталовых заметили странную динамику, которая наблюдается на расчетном счете, принадлежащем дочери артиста Марии.

"На 3 марта расчетный счет составлял у Марии, рублевый, один из банков, два миллиона 600, а через год эта сумма уменьшилась до семи тысяч рублей. Уже сколько заседаний подряд мы ждем, наконец-то, чеки на что тратили, как Дрожжина содержала, как она обеспечивала договор пожизненного содержания с иждивением. Ну, вот сегодня они предоставили чеки на пиво бутылочное", — объяснила юрист Гитаны Леонтенко Татьяна Киреенко в передаче Пятого канала "Светская хроника".

Если вина Дрожжиной и Цивина будет оказана, им может грозит до десяти лет тюрьмы.

В доверие к Гитане Леонтенко предприимчивые супруги вошли, когда взяли на себя расходы по организации похорон народного артиста СССР Алексея Баталова. Дрожжина и Цивин окружили вниманием и заботой наследников звезды оскароносного фильма "Москва слезам не верит".

С банковских счетов уже исчезло более 100 тысяч долларов.

"Гитана Аркадьевна вошла в ячейку с представителем банка. Когда она вышла, она просто упала на стул. Она была белого цвета, потому что там ничего не оказалось, кроме часов Алексея Владимировича", — рассказала Татьяна Воронова, подруга Марии Баталовой. Воронову очень удивило решение Гитаны доверить средства чужим людям. "Настолько всю жизнь семья готовилась к тому, чтобы у Маши было достаточно средств, чтобы она могла полностью себя обеспечивать. И получается, что Гитана взяла и кому-то отдала. Это нонсенс. Этого быть не может", — рассказала Воронова.

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