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Садальский рассказал о предсмертном желании Марусева

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Олега Марусева похоронили 26 апреля на Алексеевском кладбище. Артист сам присмотрел место, в котором хотел, чтобы его погребли.

Садальский рассказал о предсмертном желании Марусева

Станислав Садальский дружил с Марусевым, поэтому хорошо был осведомлён о последних днях его жизни.

"Все было сделано в соответствии с распоряжением Олега, которое он, пока был в сознании, написал, подписал и передал жене Алле. Она ухаживала за ним последние дни сначала дома, потом в хосписе. Говорит, умирал тяжело, постоянные "скорые", морфин и сильные боли. В хосписе стало полегче", — написал Станислав Юрьевич.

Садальский, отметил что Олег Фёдорович не желал, чтобы ему устраивали шумные похороны.

"Просил оставить гроб закрытым — "чтобы помнили живым". Никаких обид, просил передать, что всех любит и никого не хочет обременять. У трёх людей через Аллу попросил прощения лично. Хотел только кремацию, поэтому урну захоронили вчера", — пояснил артист.

Станислав Юрьевич отметил, что Олег Марусев не был крещён, поэтому его не отпевали.

"Алла рассказала — за день до смерти она включила ему на тихом звуке телевизор в палате. Там шло какое-то шоу. Взгляд Олега ожил, несколько секунд он смотрел на экран, потом повернулся к Алле и произнес: "Извиниться…". Так он вспомнил третьего человека, у которого хотел попросить прощения", — подытожил Садальский.

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