Марина Зудина попросила прощения у Елены Прокловой

Вдова Олега Табакова объяснила, что не хотела обидеть актрису.

Откровенное признание Елены Прокловой в передаче "Секрет на миллион" вызвало волну обсуждений в обществе.

Актриса обвинила известного советского актёра в том, что он соблазнил её в 15-летнем возрасте.

Особенно любопытные решили выяснить, о ком говорила 67-летняя артистка. Многие пришли к выводу, что Проклова подразумевала Олега Табакова. Волна хейта докатилась до вдовы народного артиста СССР Марины Зудиной.

На первых порах супруга покойного Олега Павловича восприняла информацию в штыки. Она заподозрила, что актриса занимается самопиаром.

Позже Зудина переосмыслила ситуацию и пришла к выводу, что виноваты во всём хейтеры, которые сознательно обострили ситуацию.

Вдова Табакова отметила, что очень уважает и любит Елену Игоревну. О Прокловой, по её словам, хорошо отзывался сам Табаков.

"Я очень любила её как актрису в детстве, восхищалась ее обаянием и ролями. Я очень хотела, чтобы именно она играла мою старшую сестру в фильме "Валентин и Валентина". Она пробовалась со мной, но худсовет утвердил Ларису Удовиченко, которая стала для меня примером во многом, и я ее искренне полюбила", — написала Зудина в Instagram.

Женщина, объяснила, почему она позволила себе резкие высказывания.

"Мои резкие ответы были вызваны лишь вторжением в мое личное пространство и открытыми оскорблениями в адрес моего мужа и меня. Если я обидела чем-то Елену, в этом виновата желтая пресса и некоторые из вас! Я желаю ей личного счастья, удачи и любви, которая лечит любые раны! Если не сдержалась и была резка, я извиняюсь", — признала свою неправоту Зудина.

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