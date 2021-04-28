Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Блогер получил шесть лет за смерть подруги в прямом эфире
Финский хоккеист получил тяжёлую травму в матче с Россией
Блинкен объяснил выгоду открытого диалога Вашингтона и Москвы
Минсельхоз оценил данные о возможном подорожании гречки
Экспертам ОБСЕ посоветовали "набраться мужества" и приехать в Крым
Немецкое СМИ предупредило об "ужасном" сценарии для России
Кургинян рассказал о "полном крахе" и "яростном выживании" Зеленского
Украинцам объяснили, из-за кого резко подорожал газ
Получение образования "на зоне" могло бы понизить сроки, считают в ОП

Марина Зудина попросила прощения у Елены Прокловой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова объяснила, что не хотела обидеть актрису.

Марина Зудина попросила прощения у Елены Прокловой

Откровенное признание Елены Прокловой в передаче "Секрет на миллион" вызвало волну обсуждений в обществе.

Актриса обвинила известного советского актёра в том, что он соблазнил её в 15-летнем возрасте.

Особенно любопытные решили выяснить, о ком говорила 67-летняя артистка. Многие пришли к выводу, что Проклова подразумевала Олега Табакова. Волна хейта докатилась до вдовы народного артиста СССР Марины Зудиной.

На первых порах супруга покойного Олега Павловича восприняла информацию в штыки. Она заподозрила, что актриса занимается самопиаром.

Позже Зудина переосмыслила ситуацию и пришла к выводу, что виноваты во всём хейтеры, которые сознательно обострили ситуацию.

Вдова Табакова отметила, что очень уважает и любит Елену Игоревну. О Прокловой, по её словам, хорошо отзывался сам Табаков.

"Я очень любила её как актрису в детстве, восхищалась ее обаянием и ролями. Я очень хотела, чтобы именно она играла мою старшую сестру в фильме "Валентин и Валентина". Она пробовалась со мной, но худсовет утвердил Ларису Удовиченко, которая стала для меня примером во многом, и я ее искренне полюбила", — написала Зудина в Instagram.

Женщина, объяснила, почему она позволила себе резкие высказывания.

"Мои резкие ответы были вызваны лишь вторжением в мое личное пространство и открытыми оскорблениями в адрес моего мужа и меня. Если я обидела чем-то Елену, в этом виновата желтая пресса и некоторые из вас! Я желаю ей личного счастья, удачи и любви, которая лечит любые раны! Если не сдержалась и была резка, я извиняюсь", — признала свою неправоту Зудина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мужчины Елены Прокловой
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Блинкен объяснил выгоду открытого диалога Вашингтона и Москвы
Минсельхоз оценил данные о возможном подорожании гречки
Лера Кудрявцева разозлила подписчиков вопросом об отдыхе
Экспертам ОБСЕ посоветовали "набраться мужества" и приехать в Крым
Немецкое СМИ предупредило об "ужасном" сценарии для России
Лолита Милявская вогнала в краску Аллу Пугачёву
Кургинян рассказал о "полном крахе" и "яростном выживании" Зеленского
Опухший Алексей Панин обратился к бессовестным российским журналистам
Украинцам объяснили, из-за кого резко подорожал газ
Получение образования "на зоне" могло бы понизить сроки, считают в ОП
Популярное
Прибалтика
У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину

Владимир Путин не примет участие во Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Тарту. Эстонии надо брать пример с Германии в работе с Россией.

У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Политика. Новости и аналитика
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Мир. Новости мира
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Новости Белоруссии
Белорусская таможня не пропустит автомобили Skoda, произведённые в РФ
Василий Амирджанов В России началась кампания по реабилитации Сталина Василий Амирджанов Любовь Степушова У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину Любовь Степушова Андрей Мартынюк 2 Владимир 2: может сбыться мечта Зеленского - встретиться с глазу на глаз с Путиным Андрей Мартынюк
Политика. Новости и аналитика
"Насоздавали и молчат": спикер Госдумы потребовал от Запада компенсации за коронавирус
Путешествия
В Турции начали массово избавляться от отелей
Это фиаско? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V"
Мир. Новости мира
Это фиаско? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников