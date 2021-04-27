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Лера Кудрявцева разозлила подписчиков вопросом об отдыхе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поразмышляла о возможных вариантах приятно провести майские выходные. Телеведущая поинтересовалась у фолловеров планами на праздничные дни, однако аудитория не разделила энтузиазм звезды ТВ.

Лера Кудрявцева разозлила подписчиков вопросом об отдыхе

"В этом году майские праздники неожиданно продлились для всех, причем вполне себе на официальном уровне. Итак, что делать россиянам с 1 по 10 мая? Если учитывать, что Турция для наших туристов закрыта, но отдохнуть-то хочется... И я тут подумала, а почему бы не Дубаи?" — с оптимизмом написала Лера.

Кудрявцева напрямую задала вопрос фолловерам.

"Ну что, летим на майские в Дубаи?" — поинтересовалась знаменитость.

Подписчиков подобный вопрос заставил горько иронизировать.

"Ага, полстраны нищей — летим на Дубаи", — написали в Сети комментарий, который собрал сотни лайков.

"Пенсионерам 1000 добавили, вот и отдохнём в Дубаи! Смешно, аж плакать хочется!" — сетовали интернет пользователи.

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Лера Кудрявцева нежится под солнцем Дубая
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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