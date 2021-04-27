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Блогер рассказал о судебном противостоянии с Агутиным

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Блогер объяснил, что суд пока не поддержал исковые требования исполнителя.

Блогер рассказал о судебном противостоянии с Агутиным

Леонид Агутин решил наказать блогера Илью Мамаева с помощью закона. Судебное противостояние длится с осени 2020 года.

"Сначала он (Агутин) пошел в суд общей юрисдикции, но иск оставили без движения. Ему объяснили, что нужно идти в арбитраж. Но я думаю, что эффект будет тот же", — цитирует слова Мамаева телеканал  "360".

Блогер отметил, что сначала исполнитель подавал на него в суд, увидев в его заявлениях клевету, однако потом певец стал судиться по поводу авторских прав.

"Почему сейчас, я вообще не знаю. Я вообще узнал об этом из пресс-релиза Анжелики Варум. Мне его соратники прислали", — объяснил Илья.

Мамаев уверен, что имеет право использовать видео Агутина. Он объясняет, что просто проанализировал ролик, и в этом нет нарушения закона.

Именно в процессе данного анализа блогер предположил, что Агутин якобы является членом масонской организации. Агутин, по мнению звезды интернета, пропагандирует планы глобалистов, стремящихся сократить население Земли.

"Представитель Агутина забанил ролик на YouTube, а потом у меня снесли канал. Я готов к дискуссии, я имею право использовать его ролик, я могу раскрывать замысел автора", — отстаивает свою позицию Мамаев.

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Леонид Агутин – Включите свет [Официальное видео]
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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