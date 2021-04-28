Лолита Милявская вогнала в краску Аллу Пугачёву

Алла Пугачёва и Лолита Милявская стали гостями на дне рождения дизайнера Игоря Гуляева. Певицы с обеих сторон обняли лауреата премии "Дизайнер года". Милявская была в своём репертуаре и начала делать откровенные признания. Эпатажная певица заставила саму Примадонну смутиться и потерять дар речи.

"Я хочу ребёнка от Игоря Гуляева", — заявила Лолита.

Алла Борисовна, услышав эти слова, оторопела.

"Я тоже хочу, но я за…" — начала Примадонна и тут же осеклась.

Лолита не унималась.

"Игорь Гуляев, мальчик мой, обрюхать меня", — пропела Милявская.

Эти речи совсем смутили Аллу Борисовну, которая с расширенными от испуга глазами, отвернулась от камеры.

Сам Гуляев был польщён вниманием к себе со стороны знаменитых исполнительниц.

"Спасибо, друзья, за этот фантастический вечер! Сколько же невероятных эмоций вы мне вчера подарили! В это смутное странное время дарить свет и любовь могут только те, у кого он в душе не гаснет никогда! Спасибо огромное! Я очень это ценю", — написал знаменитый дизайнер в Instagram.

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