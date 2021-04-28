Алла Пугачёва и Лолита Милявская стали гостями на дне рождения дизайнера Игоря Гуляева. Певицы с обеих сторон обняли лауреата премии "Дизайнер года". Милявская была в своём репертуаре и начала делать откровенные признания. Эпатажная певица заставила саму Примадонну смутиться и потерять дар речи.
"Я хочу ребёнка от Игоря Гуляева", — заявила Лолита.
Алла Борисовна, услышав эти слова, оторопела.
"Я тоже хочу, но я за…" — начала Примадонна и тут же осеклась.
Лолита не унималась.
"Игорь Гуляев, мальчик мой, обрюхать меня", — пропела Милявская.
Эти речи совсем смутили Аллу Борисовну, которая с расширенными от испуга глазами, отвернулась от камеры.
Сам Гуляев был польщён вниманием к себе со стороны знаменитых исполнительниц.
"Спасибо, друзья, за этот фантастический вечер! Сколько же невероятных эмоций вы мне вчера подарили! В это смутное странное время дарить свет и любовь могут только те, у кого он в душе не гаснет никогда! Спасибо огромное! Я очень это ценю", — написал знаменитый дизайнер в Instagram.
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