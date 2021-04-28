Опухший Алексей Панин обратился к бессовестным российским журналистам

Актёр признался, что его пугающий внешний вид связан с тем, что он выпивал. Звезда фильма "Жмурки" с высокомерием объяснил, что, выпивая в Испании, чувствует себя несравненно выше тех, кто соображает на троих в российских подъездах.

В сторис Instagram Алексей Панин опубликовал видео. Артист выглядел опухшим и, по его собственным словам, очень страдал от похмелья. Преодолевая сильное недомогание, Панин обрушился с критикой на представителей российских СМИ.

"Почему, когда мы с Никитой Джигурдой говорим о лесе в Одинцовском районе, который российская власть незаконно отжимает у людей, или когда говорим о больных детях, вы не говорите ни слова. Но как только кто-то из нас кого-то не так приобнимет или поцелует, например Джигурда Волочкову, вы скандал раздуваете. Неужели у Вас нет совести? Всë понятно, это журналистика, но настолько надо быть бессовестными", — возмутился Панин.

Актёр поспешил объяснить, почему выглядит так непрезентабельно.

"В завершении скажу хейтерам, которые будут писать, почему я такой опухший. Потому что я вчера выпивал, но я, в отличии от вас, выпиваю не на Рязанке в подъезде, а в Марбелье в Испании", — объяснил с гордостью артист.

Поправить здоровье Панин решил с помощью итальянского лимонного ликёра.

"Выпью лимончелло, мне будет легче", — отметил артист.

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